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Вслед за Галкиным над верблюдами Бузовой посмеялась Александра Стриженова

Дочь звездных телеведущих разместила в Сети забавную запись.

Вслед за Галкиным над верблюдами Бузовой посмеялась Александра Стриженова
Екатерина и Александра Стриженовы/globallookpress.com

Дочь звездных телеведущих и актёров Екатерины и Александра Стриженовых Саша в сторис Instagram высмеяла «верблюдов Бузовой». Как известно, телеведущая и певица приехала на этих животных на музыкальную премию «МУЗ-ТВ», представ перед публикой в образе восточной царицы. Выход Ольги, надо признать, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Стрижнова высмеяла "верблюдов Бузовой". Фото
Стриженова посмеялась над «верблюдами Бузовой»/instagram.com/strizs/

Александра Стриженова после окончания школы прошлым летом подавала документы в два вуза: Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и МГУ. В итоге она поступила на факультет Высшей школы современных наук МГУ. Сейчас Стриженова как раз сдает летнюю сессию.

В сторис Instagram она опубликовала кадр, на котором как раз можно увидеть Ольгу Бузову в образе восточной царицы. «Это я еду сдавать экзамен не готовясь, но прочитав в гороскопе, что меня ожидает успешный во всех сферах деятельности день», — заявила Стриженова и поставила несколько смайликов.

Добавим, что ранее над верблюдами Бузовой посмеялся телеведущий Максим Галкин. Он был одним из ведущих премии «МУЗ-ТВ». В сторис он также публиковал кадр, на котором видно, как один из верблюдов вел себя очень неспокойно. Он задирал лапы. Как сказал Галкин, верблюд Ольги Бузовой «пошел вразнос».

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Тэги:

Александра СтриженоваМаксим ГалкинОльга БузоваПремия МУЗ ТВ 2019
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Вслед за Галкиным над верблюдами Бузовой посмеялась Александра Стриженова
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