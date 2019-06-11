Решетова рассказала, как страдала от токсикоза в начале беременности

Поклонники Тимати обрадовались, когда рэпер подтвердил слухи о беременности Анастасии Решетовой. Возлюбленная музыканта всеми силами старалась скрыть интересное положение, но информация быстро просочилась в прессу. Через три месяца модель впервые станет мамой.

Решетова откровенно поделилась подробностями первого триместра своего интересного положения. Девушка рэпера страдала от токсикоза также, как и её мама. Модели становилось плохо после дневного сна, жирной пищи, фастфуда и запаха чеснока.

Анастасия Решетова призналась, что токсикоз настигал её даже в дороге или в офисе. Из-за этого модель часто оставалась дома. Врачи прописали ей препараты, но Настя решила не употреблять лекарств, чтобы не навредить ребенку.

больше по теме Анастасия Решетова боялась, что беременность испортит её красоту Через три месяца модель и возлюбленная Тимати станет мамой.

Сейчас модель больше не страдает от приступов тошноты. Решетова наслаждается беременностью. Она старается слушать классическую музыку для успокоения малыша.