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Решетова рассказала, как страдала от токсикоза в начале беременности

Сейчас возлюбленная Тимати находится на 6 месяце.

Решетова рассказала, как страдала от токсикоза в начале беременности
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: globallookpress

Поклонники Тимати обрадовались, когда рэпер подтвердил слухи о беременности Анастасии Решетовой. Возлюбленная музыканта всеми силами старалась скрыть интересное положение, но информация быстро просочилась в прессу. Через три месяца модель впервые станет мамой.

Решетова откровенно поделилась подробностями первого триместра своего интересного положения. Девушка рэпера страдала от токсикоза также, как и её мама. Модели становилось плохо после дневного сна, жирной пищи, фастфуда и запаха чеснока.

Анастасия Решетова призналась, что токсикоз настигал её даже в дороге или в офисе. Из-за этого модель часто оставалась дома. Врачи прописали ей препараты, но Настя решила не употреблять лекарств, чтобы не навредить ребенку.

Сейчас модель больше не страдает от приступов тошноты. Решетова наслаждается беременностью. Она старается слушать классическую музыку для успокоения малыша.

«Я чувствую такую неимоверную связь с крохой, что даже не хочу представлять, как в будущем нам иногда придётся разлучаться», — написала Анастасия Решетова.

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Решетова рассказала, как страдала от токсикоза в начале беременности
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