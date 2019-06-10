Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Андрей Разин стал гостем программы «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым. Продюсер «Ласкового мая» признался, что пробрался в реанимацию к Бари Алибасову. Создатель группы «На-На» до сих пор находится в медикаментозном сне.

Разин смог пройти в медицинское учреждение через подвал и взглянуть на Алибасова. Музыкант признался, что после сообщений СМИ о смерти, хотел проверить их достоверность.

«Да, состояние очень тяжелое. Пищевод полностью уничтожен. Уничтожена огромная часть желудка. Конечно, это требует серьезного операционного вмешательства», — сказал Андрей Разин.

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой». Разин поддерживает решение врачей не пускать к Алибасову посторонних. Он потерял ребенка, поэтому знает, что медики стараются сохранять информацию о больном только для семьи.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов вместо йогурта случайно выпил средство для очистки труб «Крот». В результате химикат оставил ожоги пищевода четвертой степени, а также ожоги желудка и дыхательных путей. День рождения продюсер встретил в больничной палате.