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Ольга Бузова побаловала себя шопингом в ЦУМе

Телеведущая приобрела новую брендовую сумочку.

Ольга Бузова побаловала себя шопингом в ЦУМе
Ольга Бузова / Global Look Press

Ольга Бузова успевает все: и вести «Дом-2», и выступать на сцене, и ходить на светские мероприятия, и участвовать в различных проектах. Телеведущая призналась, что иногда у нее даже нет времени, чтобы сходить в кинотеатр или сделать маникюр.

В этот раз 33-летняя Бузова все-таки решила порадовать себя и устроила себе день шопинга в ЦУМе. Гулять по магазинам певица отправилась в красном платье в белый горох и в красных босоножках Valentino.

«Девичьи радости. Угадаете, какую взяла сумочку? Варианты в моих сторис», — написала Ольга на своей странице в Instagram.

Судя по пакету, который телеведущая держит в руках, ее выбор все-таки остановился на сумке от бренда Valentino.

Напомним, ранее Ольга Бузова косвенно опровергла слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный. Певица объявила кастинг среди мужчин в новый телепроект с ее участием. Представители сильного пола снова попытаются добиться сердца Бузовой. Ольга предупредила: на момент прохождения кастинга мужчины не должны состоять в официальном браке.

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Ольга Бузова побаловала себя шопингом в ЦУМе
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