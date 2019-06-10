Алена Водонаева впервые попробовала уколы красоты

После процедуры, бывшая звездная участница «Дома-2» дала советы поклонницам, как не ошибиться с выбором клиники.

Алена Водонаева некоторое время назад высказалась о желании вколоть ботокс в лицо. Модель смущало, что на её лбу появляются морщинки. Как объяснила звезда, без макияжа все выглядит нормально, но под слоем телевизионного грима морщины становятся заметнее.

Водонаева поехала на консультацию к косметологу. Специалист посоветовала ограничиться более легким вариантом – веществом под названием «диспорт». После первого укола красоты модель на протяжении часа должна была морщить и расслаблять мышцы лба для нужного эффекта.

Звезда пошутила, что это упражнение называется «Где деньги?! Какие деньги?». Поочередно Алена изображала гнев и удивление. Ведущая призналась в Stories, что в целом любит свою кожу без макияжа. Также бывшая участница «Дома-2» дала несколько советов, как выбрать косметолога.

«Тщательно прежде всего нужно смотреть на отзывы, на репутацию клиники и на лицо косметолога. Потому что если это какая-то резиновая Зина, не надо вам туда», — рассказала Алена Водонаева.

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Алена обнаружила ещё один недостаток на своем лице: нос с горбинкой. Звезда призналась, что подобная форма носа не врожденная. В детстве Водонаева получила травму, когда каталась на качелях. Многие пластические хирурги предлагали ей исправить нос, но Водонаевой нравится эта особенность.