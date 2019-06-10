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Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе

Актриса поделилась со своими подписчиками в Instagram, что период ожидания предложения новой роли ей всегда дается нелегко.

Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе
Алена Хмельницкая / Global Look Press

Алена Хмельницкая — счастливая мама и талантливая актриса. Бывшая супруга режиссера Тиграна Кеосаяна не скрывает, что карьера занимает в ее жизнь очень важное место.

Так, совсем недавно закончились съемки фильма «Тиндер мама», где Хмельницкая сыграла одну из главных ролей. А теперь, как рассказала сама актриса, у нее небольшой перерыв в работе. Однако, это скорее больше беспокоит Алену, чем радует. Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.

«Я не склонна к депрессиям , но пауза в работе…((( а отдыхать и заниматься собой, в общем использовать это время с пользой (если я не знаю что дальше) я не умею… Короче, вот! Но я не жалуюсь и не сетую … Все очень хорошо! Просто страшно надоело ждать, «что позовут»», — поделилась своими мыслями с подписчиками в Instagram Алена Хмельцкая.

Верные поклонники поддержали любимую артистку в комментариях и заверили ее, что этот период скоро пройдет.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Хмельницкая показала своим подписчикам в Instagram маму, которой на днях исполнилось 80 лет. Фанаты восхитились тем, как молодо выглядит Валентина Савина.

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Instagramактерская карьераАлена Хмельницкая
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Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе
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