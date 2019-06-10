Ким Кардашян впервые показала новорожденного сына

Ким Кардашян — не только успешная модель и звезда реалити-шоу, но и счастливая жена и мать вот уже четырех детей. Первых двух малышей — дочь Норт и сына Сейнта — светская львица родила сама. Третьего ребенка, девочку по имени Чикаго, выносила суррогатная мать.

И вот, совсем недавно, в мае Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Звездные супруги вновь воспользовались услугами суррогатной матери, которая родила для них мальчика по имени Псалм.

И 10 июня, звезда реалити-шоу решила наконец-то показать лицо своего наследника. На личной странице в Instagram 38-летняя Кардашян опубликовала фото маленького спящего Псалма.

Менее чем за полчаса трогательный снимок набрал свыше 350 тысяч «лайков» и почти пять тысяч комментариев. Поклонников по-настоящему умилила фотография младенца, многие также еще раз поздравили Ким Кардашян и Канье Уэста с прибавлением в семье.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ким тратит баснословные суммы на воспитание своих детей. Так, расходы звезды реалити-шоу и хип-хоп исполнителя на эти цели ранее составляли около миллиона долларов в год, а сейчас стали еще больше.