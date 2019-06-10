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Кирков подал в суд на музыканта, обвинившего его в плагиате

Французский композитор Дидье Маруани неоднократно обвинял короля российской эстрады в краже его музыки.

Кирков подал в суд на музыканта, обвинившего его в плагиате
Филипп Киркоров. фото: globallookpress

Конфликт между лидером группы Space Дидье Маруани и Филиппом Киркоровым длится уже не первый год. Французский певец обвинил российского артиста в плагиате. После первого раза суд отказался признавать Киркорова виновным. Маруани оказался под стражей из-за подозрений в шантаже.

Филипп Киркоров. Фото
Дидье Маруани неоднократно обвинял Филиппа Киркорова в плагиате. Фото: globallookpress

Недавно французский музыкант вновь обвинил короля российской эстрады в краже его творчества. Филиппу Киркорову надоел этот скандал. Артист подал в суд на своего давнего оппонента. В случае проигрыша Маруани грозит штраф в миллион рублей или 240 часов исправительных работ.

Адвокаты Филиппа Киркорова прокомментировали ситуацию. По словам Александра Добровинского и Марины Дубровской, певец также обвинил в клевете СМИ, которые в этом конфликте заняли сторону Маруани.

Представители артиста заметили, что экспертиза, проведенная в академии музыки имени Гнесиных плагиат официально не обнаружила. Поэтому французский певец попадает под 128.1 статью УК РФ.

«Поясню: Маруани публично, заведомо зная результаты экспертизы, заявил журналистам о плагиате. Мы ждали этого и дождались. Мышеловка щёлкает быстро», — рассказали адвокаты Киркорова порталу Super.

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Кирков подал в суд на музыканта, обвинившего его в плагиате
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