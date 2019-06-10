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«Шоу очень плохое»: Муцениеце раскритиковала AgentShow Ивлеевой

Супруга Павла Прилучного считает, что лучше Юрия Дудя в жанре интервью в ближайшее время уже никто себя не проявит.

«Шоу очень плохое»: Муцениеце раскритиковала AgentShow Ивлеевой
Агата Муцениеце / www.instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце — не только талантливая и востребованная актриса, счастливая жена и мать, но и видеоблогер. Несколько лет назад супруга Павла Прилучного создала YouTube-канал и стала публиковать там влоги под названием «Прилучные будни».

В роликах она рассказывает о жизни актерского семейства, показывает закулисье киносъемок и театра, делится советами по воспитанию детей и не только.

В настоящий момент на канал Агаты подписаны свыше 504 тысяч человек. Несмотря на возрастающую популярность формата интервью на просторах YouTube, Муцениеце не планирует ничего менять на своем ресурсе. По ее словам, лучше Юрия Дудя этот формат уже никто не обыграет.

Также актриса раскритиковала Анастасию Ивлееву и похвалила Ксению Собчак. По словам супруги Павла Прилучного, у журналистки хоть и «жесткие» выпуски, но интересные. Что касается Ивлеевой, то ее шоу никуда не годится, считает актриса.

«Шоу, по-моему, очень плохое. Я посмотрела выпуск с Галкиным, и с кем-то еще из первого сезона. Ну это невозможно, я не знаю… Почему ей никто не скажет, что это плохо? Зачем это делать, когда понятно, что не получается?», — поделилась своим мнением Муцениеце в интервью порталу «ВокругТВ».

Отметим, что канал Насти Ивлеевой, где выходят выпуски AgentShow насчитывает 2,8 миллиона подписчиков. В последней программе гостем была видеоблогер Марьяна Ро. Ролик с ее участием набрал 6,1 миллионов просмотров за неделю.

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AgentShowYouTubeАгата МуцениецеАнастасия ИвлееваНастя Ивлеева
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«Шоу очень плохое»: Муцениеце раскритиковала AgentShow Ивлеевой
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