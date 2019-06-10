ЗВЕЗДЫ

«Я стройная!»: Бритни Спирс пожаловалась на снимки папарацци

Певица со своим возлюбленным Сэмом Асгари отправилась на отдых в Майами.

«Я стройная!»: Бритни Спирс пожаловалась на снимки папарацци
Сэм Асгари и Бритни Спирс отдыхают в Майами. Фото: instagram.com/samasghari/

Последние полгода Бритни Спирс пришлось нелегко: звезда попала в психиатрическую клинику. Это известие вызвало широкий общественный резонанс. Фанаты решили, что их кумира насильно держат в больнице и запустили флемоб с хэштегом «Освободите Бритни!».

Поклонники были убеждены, что к заточению 37-летней артистки приложил руку ее отец Джейми, который также является ее опекуном. После выхода из клиники Сприс снова оказалась в центре внимания — ее родитель подал в суд, чтобы продлить опеку над своей звездной дочерью.

Чтобы развеяться от нервной суеты последнего времени она вместе со своим 25-летним бойфрендом Сэмом Асгари отправилась на отдых в Майами.

Вездесущие папарацци уже сумели подловить влюбленную парочку за ездой на водных мотоциклах, прогулках на яхте и купанием в море.

Впрочем, сама Спирс свое местоположение не скрывает. В Instagram Stories она поделилась свежим снимком в бикини.

В комментарии она попеняла подписчикам, что те то и дело обвиняют ее в использовании фотошопа, а вот на снимки, которые публикуют папарацци, они почему-то так не реагируют.

В частности, певица посетовала, что на фото, где ее сняли репортеры в море, она выглядит полной, а это не так.

«Посмотрите, какая я сегодня! Я стройная!», — заявила Спирс и извинилась за растекшуюся под глазами тушь. «Я только что слезла с водного мотоцикла», — пояснила она.

Бритни Спирс пожаловалась на снимки папарацци. Фото: instagram.com/britneyspears/

 

Вам может быть интересно:

«Это похоже на кусочек рая»: Бритни Спирс рассказала, что делает ее счастливой Полна сил и иронии: Бритни Спирс подурачилась на камеру После выхода из психлечебницы Бритни Спирс призналась бойфренду в любви

Тэги:

Бритни Спирс и бойфренд Сэм АсгариБритни Спирс: последние новостизвездный отдыхновое фото Бритни СпирсСэм Асгари
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я стройная!»: Бритни Спирс пожаловалась на снимки папарацци
Интересно?
Поделись с друзьями: