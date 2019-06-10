«Я стройная!»: Бритни Спирс пожаловалась на снимки папарацци

Певица со своим возлюбленным Сэмом Асгари отправилась на отдых в Майами.

Последние полгода Бритни Спирс пришлось нелегко: звезда попала в психиатрическую клинику. Это известие вызвало широкий общественный резонанс. Фанаты решили, что их кумира насильно держат в больнице и запустили флемоб с хэштегом «Освободите Бритни!».

Поклонники были убеждены, что к заточению 37-летней артистки приложил руку ее отец Джейми, который также является ее опекуном. После выхода из клиники Сприс снова оказалась в центре внимания — ее родитель подал в суд, чтобы продлить опеку над своей звездной дочерью.

Чтобы развеяться от нервной суеты последнего времени она вместе со своим 25-летним бойфрендом Сэмом Асгари отправилась на отдых в Майами.

Вездесущие папарацци уже сумели подловить влюбленную парочку за ездой на водных мотоциклах, прогулках на яхте и купанием в море.

Впрочем, сама Спирс свое местоположение не скрывает. В Instagram Stories она поделилась свежим снимком в бикини.

В комментарии она попеняла подписчикам, что те то и дело обвиняют ее в использовании фотошопа, а вот на снимки, которые публикуют папарацци, они почему-то так не реагируют.

В частности, певица посетовала, что на фото, где ее сняли репортеры в море, она выглядит полной, а это не так.

«Посмотрите, какая я сегодня! Я стройная!», — заявила Спирс и извинилась за растекшуюся под глазами тушь. «Я только что слезла с водного мотоцикла», — пояснила она.