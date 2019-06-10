ЗВЕЗДЫ

Горячее фото: Виктория Дайнеко позволила себе немного эротики

Некоторые подписчики ее страницы в Instagram признались, что разочарованы таким поведением певицы.

Горячее фото: Виктория Дайнеко позволила себе немного эротики
Виктория Дайнеко / Global Look Press

В последнее время Виктория Дайнеко стала все чаще удивлять поклонников откровенными фотографиями на личной странице в Instagram.

Так, в свой день рождения она показала чувственный снимок подписчикам, а до этого поделилась фото из Нью-Йорка с обнаженной спиной. Также певица не забыла продемонстрировать свою фигуру в купальнике во время поездки на испанский курорт.

В этот раз Дайнеко снова порадовала поклонников откровенным кадром. Артистка опубликовала в соцсети эпизод из фотосессии, где она позирует топлес, в одних джинсах.

Мнения подписчиков Виктории, по традиции, разделились. Кто-то оценил откровенный снимок любимой певицы, но нашлись и те, кто разочаровался. По словам некоторых поклонников, в последнее время Дайнеко зачастила с обнаженкой.

«Столько пошлости , отписываюсь от вас», «Вика, отписываюсь от Вас. Была другого мнения о Вас», «Стало как-то скучно. Отписываюсь», «Век такой… Сейчас все выставляют свои обнаженные телеса», — отметили подписчики в комментариях.

Вам может быть интересно:

Седокова поделилась откровенным снимком без одежды Смелый кадр: Линдси Лохан не смущается обнажаться Замужнюю Каменских раскритиковали за провокационное фото в белье

Тэги:

Виктория Дайнекообнаженное фотооткровенное фотоэротическая фотосессия
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Горячее фото: Виктория Дайнеко позволила себе немного эротики
Интересно?
Поделись с друзьями: