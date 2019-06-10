Горячее фото: Виктория Дайнеко позволила себе немного эротики

Некоторые подписчики ее страницы в Instagram признались, что разочарованы таким поведением певицы.

В последнее время Виктория Дайнеко стала все чаще удивлять поклонников откровенными фотографиями на личной странице в Instagram.

Так, в свой день рождения она показала чувственный снимок подписчикам, а до этого поделилась фото из Нью-Йорка с обнаженной спиной. Также певица не забыла продемонстрировать свою фигуру в купальнике во время поездки на испанский курорт.

В этот раз Дайнеко снова порадовала поклонников откровенным кадром. Артистка опубликовала в соцсети эпизод из фотосессии, где она позирует топлес, в одних джинсах.

Мнения подписчиков Виктории, по традиции, разделились. Кто-то оценил откровенный снимок любимой певицы, но нашлись и те, кто разочаровался. По словам некоторых поклонников, в последнее время Дайнеко зачастила с обнаженкой.

«Столько пошлости , отписываюсь от вас», «Вика, отписываюсь от Вас. Была другого мнения о Вас», «Стало как-то скучно. Отписываюсь», «Век такой… Сейчас все выставляют свои обнаженные телеса», — отметили подписчики в комментариях.