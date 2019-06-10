Око за око: Чехова высмеяла стиль одежды своего хейтера

Анфиса Чехова старается общаться со своими подписчиками в Instagram. Звезда готова терпеть критику, но выходит из себя, когда на её странице осуждают других людей. Недавно Чехова прокатилась на корабле вместе с постоянными покупательницами её бренда одежды. Некоторые подписчицы начали оскорблять женщин.

«Никто не позирует специально, фото сделано на телефон, никакого фотошопа, да и не было цели снять модельные фотографии. И тут диванные критики набросились с неприятными обзывательствами», — пожаловалась Анфиса Чехова.

Телеведущая забанила невежливых пользовательниц соцсети, но решила проучить одну из них. Звезда наугад выбрала подписчицу, которая оставила негативный комментарий: «В колхозе праздник». Чехова зашла в аккаунт к женщине и выставила её образы на всеобщее обозрение. Ведущая в ироничной манере предложила оценить стиль злоречивой женщины.

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Сергей Лазарев поддержал инициативу Чеховой. Он оценил пост звезды и в комментарии лаконично написал: «Ржу». Остальные подписчики страницы телеведущей разделились на два лагеря. Некоторым показалось неуместным выставлять напоказ другого человека. Другие согласились с мнением Анфисы. Чехова призналась, что раньше вела аккаунт со всеми критиками её фото, но забросила его из-за занятости.