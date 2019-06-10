ЗВЕЗДЫ

Жена Безрукова с 7-месячным сыном поддержали актера на съемках

Артист признался, что в окружении родных ему легче работать.

Жена Безрукова с 7-месячным сыном поддержали актера на съемках
Анна Матисон и Сергей Безруков / www.instagram.com/s_bezrukov/

В мае в Санкт-Петербурге начались съемки кинокартины «Мистер Нокаут» режиссера Артема Михалкова. Одна из главных ролей досталась Сергею Безрукову, однако он принимал участие в съемочном процессе не с самого начала, а только с начала июня.

45-летний актер сразу же поделился с подписчикам в Instagram царящей в северной столице атмосферой.

«Питер! Ночная съёмка…. Жара! Держимся)», — писал на днях Сергей Безруков.

Впрочем, позже артист признался, что ему стало намного легче работать, ведь у него появилась группа поддержки. В Петербург прилетела его супруга Анна Матисон вместе с их семимесячным сыном Степаном.

«Питер…Съёмки…Мои рядом!) Работать сразу легче!)», — подписал фотографию из центра Петербурга с женой и сыном Сергей Безруков.

Напомним, Безруков и Матисон поженились весной 2016 года. Уже в июле у звездной пары родилась дочка Мария, а в ноябре 2018 года на свет появился их сын Степан. 45-летний актер не скрывает, что старается приобщать своих детей к кино и театру уже с малых лет.

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Жена Безрукова с 7-месячным сыном поддержали актера на съемках
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