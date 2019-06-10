Холли Берри отметилась «радужным» снимком

Холли Берри опубликовала чувственный снимок в цветах радуги. На нем она позирует в белом топе с распущенными волосами и поднятыми руками, которые прикрывают лицо. «Изюминкой» фото служат радужные лучи, в которых актриса купается.

Таким нестандартным способом звезда боевика «Джон Уик 3» решила выразить свою поддержку ЛГБТ-сообществу. Свой пост она приурочила к 50-летнему юбилею — именно столько лет прошло со времен первого гей-парада состоявшегося в 1969 году, где меньшинства отстаивали свои права.

В честь этой даты парады ЛГБТ-сообщества прошли по всему миру, включая город Нью-Йорк.

В комментарии к фото Берри выразила свою симпатию «радужным людям» и пожелала им хорошего парада.

«Горжусь теми, кто не боится жить и любить открыто. Счастливого гей-парада», – написала она, сопроводив свою запись эмоджи радуги.

Публикация звезды набрала более 178 тысяч отметок «нравится». «У вас прекрасная душа и вы красивая леди. Нам на самом деле нужно больше любви в нашем мире. Посылаю вам свою любовь. Чудесного дня!» – пожелал актрисе один из фанатов.

Многие поклонники также оставили восхищенные комментарии о работе актрисы в фильме «Джон Уик», где она составила блестящую партию Киану Ривзу.