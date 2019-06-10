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Боязнь молвы: Джанабаева закрыла комментарии в своем Instagram

На нынешнюю супругу Валерия Меладзе обрушились нелицеприятные высказывания после выхода на прошлой неделе интервью первой жены певца.

Боязнь молвы: Джанабаева закрыла комментарии в своем Instagram
Пользователи считают, что Джанабаева увела Меладзе у первой жены/globallookpress.com

Певица Альбина Джанабаева ограничила возможность подписчикам оставлять комментарии на своей страничке в Instagram. Поводом, судя по всему, послужила травля исполнительницы со стороны хейтеров. Многие пользователи под постами Альбины в последние дни нахваливали первую супругу Валерия Меладзе Ирину. Джанабаевой же напоминали, что она разрушила семью музыканта.

Джанабаеву очень сильно критиковали подписчики/globallookpress.com

Отметим, что поводом для травли певицы послужило недавнее интервью Ирины Меладзе, которое она дала Борису Корчевникову. В программе «Судьба человека» она рассказала о своих отношениях с мужем, а также о том, как она узнала о его изменах. Ирина Меладзе, в частности, говорила, что пыталась вывести Альбину Джанабаеву на откровенный разговор и даже звонила ей. Однако та наотрез отказалась общаться.

Напомним, что певец Валерий Меладзе был долгие годы счастлив с Ириной. У них родилось три дочери. Но в 2004 году у музыканта родился сын от Альбины Джанабаевой. Причем несколько лет Ирина Меладзе не знала, что это ребенок от ее мужа. Она даже звонила исполнительнице и поздравляла ее, когда у той на свет появился первенец.

Как ранее рассказывала Альбина Джанабаева, люди осуждают ее, но не знают многих деталей жизни ее супруга с первой женой. Сама исполнительница не любит рассказывать о личном, сообщает портал Dni.ru.

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеИрина МеладзеПрограмма "Судьба человека"
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Боязнь молвы: Джанабаева закрыла комментарии в своем Instagram
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