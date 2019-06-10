Боязнь молвы: Джанабаева закрыла комментарии в своем Instagram

Певица Альбина Джанабаева ограничила возможность подписчикам оставлять комментарии на своей страничке в Instagram. Поводом, судя по всему, послужила травля исполнительницы со стороны хейтеров. Многие пользователи под постами Альбины в последние дни нахваливали первую супругу Валерия Меладзе Ирину. Джанабаевой же напоминали, что она разрушила семью музыканта.

Отметим, что поводом для травли певицы послужило недавнее интервью Ирины Меладзе, которое она дала Борису Корчевникову. В программе «Судьба человека» она рассказала о своих отношениях с мужем, а также о том, как она узнала о его изменах. Ирина Меладзе, в частности, говорила, что пыталась вывести Альбину Джанабаеву на откровенный разговор и даже звонила ей. Однако та наотрез отказалась общаться.

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Напомним, что певец Валерий Меладзе был долгие годы счастлив с Ириной. У них родилось три дочери. Но в 2004 году у музыканта родился сын от Альбины Джанабаевой. Причем несколько лет Ирина Меладзе не знала, что это ребенок от ее мужа. Она даже звонила исполнительнице и поздравляла ее, когда у той на свет появился первенец.

Как ранее рассказывала Альбина Джанабаева, люди осуждают ее, но не знают многих деталей жизни ее супруга с первой женой. Сама исполнительница не любит рассказывать о личном, сообщает портал Dni.ru.