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Гвинет Пэлтроу предпочитает гостевой брак

Актриса объяснила, почему не живет со своим мужем.

Гвинет Пэлтроу предпочитает гостевой брак
Гвинет Пэлтроу Фото: Eastnews

Гвинет Пэлтроу ведет не совсем обычную семейную жизнь. Со своим новым мужем Брэдом Фэлчаком 47-летняя актриса живет раздельно, но оставаясь в браке.

Свадьба пары состоялась в сентябре 2018 года. После свадебного путешествия пара продолжила жить каждый в своей квартире иногда оставаясь друг у друга на ночь.

В интервью The Sunday Times Гвинет рассказала, что Фэлчак остается у нее на ночь четыре раза в неделю и обоих это устраивает.

«О, все мои женатые друзья говорят, что наш образ жизни выглядит идеально, и мы не должны ничего менять», — со смехом заявила актриса.

Она также отметила, что ее психолог одобрил такой брак, заявив, что это укрепляет отношения.

Кроме того, экс-супруг Пэлтроу Крис Мартин дружит с ее новым мужем и они часто проводят время вместе. Он даже присоединился к ним на Мальдивах сразу после свадьбы.

«Крис — тоже моя семья и с Брэдом они отлично поладили», — заключила актриса.

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Гвинет Пэлтроу предпочитает гостевой брак
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