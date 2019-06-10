Гвинет Пэлтроу предпочитает гостевой брак

Актриса объяснила, почему не живет со своим мужем.

Гвинет Пэлтроу ведет не совсем обычную семейную жизнь. Со своим новым мужем Брэдом Фэлчаком 47-летняя актриса живет раздельно, но оставаясь в браке.

Свадьба пары состоялась в сентябре 2018 года. После свадебного путешествия пара продолжила жить каждый в своей квартире иногда оставаясь друг у друга на ночь.

В интервью The Sunday Times Гвинет рассказала, что Фэлчак остается у нее на ночь четыре раза в неделю и обоих это устраивает.

«О, все мои женатые друзья говорят, что наш образ жизни выглядит идеально, и мы не должны ничего менять», — со смехом заявила актриса.

Она также отметила, что ее психолог одобрил такой брак, заявив, что это укрепляет отношения.

Кроме того, экс-супруг Пэлтроу Крис Мартин дружит с ее новым мужем и они часто проводят время вместе. Он даже присоединился к ним на Мальдивах сразу после свадьбы.

«Крис — тоже моя семья и с Брэдом они отлично поладили», — заключила актриса.