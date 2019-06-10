Киану Ривз стал персонажем видеоигры

Киану Ривз удивил фанатов видеоигр, придя на конференцию Microsoft E3. Оказывается, актер стал героем «Cyberpunk 2077», которая появится в продаже в апреле следующего года.

Герой «Матрицы» явился на мероприятие в черной футболке с красным графическим рисунком, надев поверх серый пиджак и брюки в тон.

«Привет Лос-Анджелес — Е3!», — поприветствовал Ривз собравшихся. «Некоторое время назад ребята из CD Projekt Red обратились ко мне и попросили стать участником нового проекта — «Cyberpunk 2077», — сообщил он.

«Они с увлечением рассказывали как создавали этот огромный, открытый мир с разветвленными сюжетными линиями. Они предложили воплотить образ во внутриигровой форме. Это была неизвестная для меня сфера, но я был очень взволнован», — поделился своими впечатлениями Ривз.

Актер пояснил, что действие игры происходит в будущем, где модификация тела — обычная практика, а городом правят банды.

Киану признался, что его всегда захватывали подобного рода истории. «Чувство, когда ты ходишь по улицам города будущего ни с чем не сравнимо», — заявил он.

После слов актера о том, что мир будущего в «Cyberpunk 2077» просто бесподобен, кто-то из зала выкрикнул: «Ты бесподобен!»

Ривз с улыбкой ответил мужчине и всему залу тем же.

Из трейлера видеоигры не сразу ясно, какая роль отведена персонажу Ривза, так как тот появляется лишь в финале ролика. «Вставай, самурай, черт тебя возьми — у нас есть работка — задать жару этому городу», — обращается он к главному герою виртуального экшн-действа.

Напомним, что с Киану Ривзом 17 мая вышла новая часть франшизы «Джон Уик 3», релиз которой ознаменовался коммерческим успехом — ее мировой бокс-офис составил 252 миллиона долларов, пишет Daily Mail.