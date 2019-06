Джастин Бибер вызвал Тома Круза на спортивный бой

Джастин Бибер неожиданно вызвал на поединок Тома Круза. Поп-исполнитель предложил 57-летнему актеру померяться силами в октагоне.

«Я вызываю Тома Круза на бой в октагоне. Том, если ты проигнорируешь мой вызов, ты покажешь, что напуган», — написал в Twitter.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

