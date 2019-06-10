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Алферовой понравилось фото Климовой в банном полотенце

41-летняя актриса спасается от жары водными процедурами.

Алферовой понравилось фото Климовой в банном полотенце
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Супруга Егора Бероева — 45-летняя Ксения Алферова — оценила снимки актрисы Екатерины Климовой. Ранее знаменитость на личной страничке в Instagram опубликовала свежие фото, на которых она запечатлена в банном полотенце. Вернее, их было два: одно экс-супруга Игоря Петренко использовала вместо тюрбана на голове, а второе заменило ей халат.

Судя по словам Климовой, от июньской жаркой погоды она спасается водными процедурами.

«Жара», — лаконично отметила Екатерина.

Ксения Алферова оценила снимки Екатерины Климовой
Ксения Алферова не оставила без внимания свежие снимки Екатерины Климовой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Меньше чем за сутки снимки актрисы набрали порядка 60 тысяч отметок «Нравится». Не оставила без внимания фото знаменитости и Ксения Алферова, которая поставила «лайк» под снимками коллеги.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей. Разница в возрасте между старшей и младшей дочерьми составляет четырнадцать лет. Елизавете уже исполнилось 17 лет, а маленькой Белле всего три годика. Также у актрисы есть сыновья от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 10-летний Корней.

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Алферовой понравилось фото Климовой в банном полотенце
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