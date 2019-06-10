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Прилучный уговаривает жену родить третьего ребенка

Агата Муцениеце заявила, что не поддается на уговоры возлюбленного.

Прилучный уговаривает жену родить третьего ребенка
Павел Прилучный (Фото: Globallookpress.com)

В одном из своих интервью Агата Муцениеце призналась, что ее супруг — 31-летний Павел Прилучный — мечтает о пополнении в семействе. Актер сериала «Мажор» просит возлюбленную родить третьего ребенка. Однако сама девушка уверяет, что не поддается уговорам мужа.

По словам Агаты, она пока не готова становиться мамой в третий раз. Сейчас актриса наслаждается моментом, когда дети уже подросли и ей больше не надо часами укачивать их руках.  Теперь с 6-летним Тимофеем и 3-летней Мией можно поехать к морю и обойтись без помощи нянь.

«Паша же хочет еще одного ребенка… Но пока еще не уговорил», — приводит 7days.ru слова Агаты Муцениеце.

Вместе с мужем актриса стала гостьей церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Среди знаменитостей на красной дорожке также появились Екатерина Вилкова, Татьяна Лютаева, Агния Дитковските, Екатерина Шпица, Светлана Ходченкова, Анастасия Макеева и многие другие.

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"Кинотавр" 2019Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный
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Прилучный уговаривает жену родить третьего ребенка
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