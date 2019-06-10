Алибасов поплатился за то, что оставил первую жену с ребенком

Продюсер Бари Алибасов несколько месяцев назад стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Сейчас медики борются за жизнь продюсера, который находится в медикаментозном сне после того, как выпил ядовитую жидкость «Крот». Журналисты канала решили поддержать Алибасова и повторили программу, в которой тот делился малоизвестными подробностями личной жизни.

Продюсер, как известно, был женат пять раз. Его второй супругой стала несовершеннолетняя кореянка Катя Вон. Она руководила детским хором. Училась в музыкальном училище, где ее и приметил продюсер. «Мы сильно полюбили друг друга. Ей было семнадцать лет, когда мы зарегистрировали наши отношения. У меня была квартира, где мы и жили», — заметил продюсер.

Правда, финал второго брака продюсера оказался печальным. Он застал жену в объятиях любовника. Причем это был его друг Сергей Янкин. «Я сорвал с нее платье, которое покупал ранее. Выгнал в коридор. И просто сказал: «До свидания!»» — вспомнил Алибасов.

По словам звезды, сейчас ему, конечно, легко вспоминать ту историю, но тогда было не до смеха. «Я плакал. Буквально рыдал, когда ходил по улицам. Это сработал закон бумеранга. Я же бросил свою первую супругу с ребенком! Жизнь все расставила по своим местам», — вспоминал Бари Каримович.