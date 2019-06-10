Ефим Шифрин тепло поздравил Валентина Смирнитского с 75-летием

Известный российский юморист Ефим Шифрин очень тепло и трогательно поздравил с юбилеем своего давнего друга, актера Валентина Смирнитского. 10 июня народному артисту России исполнилось 75 лет. По словам юмориста, эта цифра не имеет никакого отношения к мальчишеской сущности легендарного Портоса.

«Я редко встречал знаменитостей, столь далеких от противных актерских причуд. В нем никогда не было ни пафоса, ни самолюбования, ни стремления выделиться, ни желания кого-то переиграть. Валечка, дорогой! Пусть всё ещё будет: и новые роли, и шумные премьеры, и любовь близких и друзей! И пусть Лидочка всегда будет рядом! И пусть мне еще когда-нибудь повезет сыграть вместе! Обнимаю крепко и желаю долгих-долгих лет!» — заметил Ефим Шифрин.

больше по теме Шифрин пожаловался на журналистов после заголовков о скорой смерти Как заявил юморист, в базарный день распространяемая о нем информация не стоила бы и пятака.

Валентин Смирнитский в юности учился в театральном училище имени Щукина. Его однокурсниками были Никита Михалков и Андрей Миронов. Творческую карьеру он начинал с картины «Я шагаю по Москве». Потом были работы в «Королевской регате», фильме «Семь стариков и одна девушка». Но, пожалуй, самой известной картиной, в которой снялся Смирнитский, является «Д’Артаньян и три мушкетера». В ней он сыграл бравого Портоса.

Валентин Смирнитский был четырежды женат. Первая его супруга — актриса Людмила Пашкова. С 1974 по 1980 год он был женат на переводчице Ирине Коваленко. Третьей его супругой стала экономист Елена Шапорина. Наконец, счастье в браке он обрел с бывшим заместителем театра «Луны» Лидией Рябцевой. Кстати, супруга на 14 лет моложе легендарного актера.