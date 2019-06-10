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После расставания с Купером Шейк сбежала с друзьями в Исландию

Супермодель сама инициировала разрыв с голливудским актером.

После расставания с Купером Шейк сбежала с друзьями в Исландию
Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Globallookpress

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером, очевидно, почувствовала необходимость сменить обстановку и привести нервы в порядок. Супермодель отправилась на отдых в красивое и уединенное место.

В конце прошлой недели US Weekly сообщил, что пара продолжает жить вместе после расставания, так как решает вопрос опеки над маленькой дочерью Леей де Сен. Позднее также стало известно, что именно Ирина стала инициатором разрыва отношений, так как чувствовала себя несчастной в этом союзе.

Вероятно, на звезду свалилось слишком много переживаний и она решила отправиться в Исландию со своими друзьями. В своем Instagram модель выкладывает фото отличных видов, с удовольствием позирует в коротком платье, демонстрируя прекрасную форму, и делает селфи с друзьями мужчинами. Не исключено, что супермодель не только отдыхает, но и принимает участие в очередной фотосессии.

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После расставания с Купером Шейк сбежала с друзьями в Исландию
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