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Бородина в Стамбуле прорвалась на место съемок любимого сериала

Телеведущая призналась, что является большой фанаткой картины «Черная любовь».

Бородина в Стамбуле прорвалась на место съемок любимого сериала
Ксения Бородина / www.instagram.com/borodylia/

Начало лета Ксения Бородина вместе со своим супругом Омаром Курбановым встречает в солнечном Стамбуле и с удовольствием делится в Instagram живописными фото и видео из поездки.

В этот раз бессменная ведущая «Дома-2» похвасталась, что ей удалось посетить место, где проходили съемки ее любимого турецкого сериала «Черная любовь» («Слепая любовь»).

«Теперь вы точно поняли, какая я бешеная фанатка “Чёрной любви» прорвалась в дом родителей Кемаля. Спасибо хозяйкe, что пустила) только вы меня девочки поймёте, кто так же как и я фанател)», — подписала фотографию в своем Instagram Бородина.

Большинство поклонниц порадовались за любимую телеведущую и написали, что хотели бы оказаться на ее месте.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники. Она узнала об этом после того, как ей начали поступать гневные сообщения в директ от поклонников, где те утверждали, что телеведущая «кинула» их на деньги.

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Ксения БородинаКсения Бородина последние новостиСтамбултурецкий сериал
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Бородина в Стамбуле прорвалась на место съемок любимого сериала
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