Волочковой подарили прогулку на яхте после восьмичасовых репетиций

Анастасия Волочкова сейчас находится в Анапе, где репетирует номера в преддверии концерта, который состоится 8 июня.

После почти восьмичасовой репетиции балерина решила отдохнуть и прокатиться на яхте. На морскую прогулку артистку пригласили ее друзья. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

«После 7,5 часов сегодняшних репетиций прогулка на яхте — подарок!! Как здорово, что у меня такие друзья! Анапа — невероятный город!», — подписала видеоролик с яхты Анастасия Волочкова.

Балерина также еще раз призналась в любви к Анапе и ее жителям.

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Отметим, что концерт Анастасии Волочковой в этом южном городе чуть не сорвался после того, как мэр Анапы отказался платить за выступление столичной звезды из городской казны. Тогда балерина заявила, что выступит перед зрителями совершенно бесплатно. Последние несколько недель она активно репетировала сценические номера. В этом ей помогал режиссер Николай Челноков. Постановка называется «Балерина и Клоун».