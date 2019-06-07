Хмельницкая поздравила моложавую маму с 80-летним юбилеем

Алена Хмельницкая на своей странице в Instagram рассказывает не только о творческих и профессиональных успехах, но и делится семейными снимками. Так, актриса очень любит публиковать фото своих дочерей. Однако маму Хмельницкой видели далеко не все.

В честь большого праздника — Валентине Савиной исполнилось 80 лет — 48-летняя актриса поделилась фотографией именинницы. По ее словам, очень трудно поверить, что ее матери исполнилось столько лет.

«Тот случай, когда поверить в это невозможно, особенно общаясь с ней! Дай Бог нам всем такой энергии, желаний и физической формы, даже в наши годы!!!», — написала Хмельницкая на своей странице в Instagram.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и написали много теплых слов в адрес Валентины Савиной.

«Неужели 80? Замечательно выглядит!», «Чудесная молодая красивая мама!!!», «Вы невероятно интересная моложавая женщина!!!», «Понятно, в кого у Вас такая энергетика!!! И красота!!!», — отметили подписчики в комментариях.