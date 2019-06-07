Виктория Боня пожалела расставшуюся с Купером Шейк

Когда стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера, общественность принялась гадать, что же могло стать тому причиной. Звезды и их представители не раскрывают подробности. Но многие уверены, что актер внезапно воспылал чувствами к Леди Гаге, которая сыграла главную роль в его фильме «Звезда родилась».

Есть и другое объяснение случившегося: у пары мог быть заключен негласный контракт на роман на публике, срок которого истек. Такая версия весьма популярна в Сети. С этим мнением согласна Виктория Боня, состоявшая в гражданском браке с ирландским миллионером Александром Смерфитом и родившая от него дочь.

Телеведущая искренне пожалела Шейк. По ее словам, личная жизнь супермодели обязательно наладится, ведь она заслуживает счастья и «настоящего мужчину» рядом с ней.

«Без смеха сказать, я тоже думаю, что это был контракт! Думаю, у нее все будет прекрасно в любом случае!» – написала Виктория в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк выехала из особняка Купера в Лос-Анджелесе. С собой она забрала двухлетнюю дочку Лею, теперь паре предстоит решить вопрос об опеке над девочкой.