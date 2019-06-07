Седокова поделилась откровенным снимком без одежды

Анна Седокова привыкла удивлять подписчиков в Instagram пикантными снимками. В новой фотосессии певица позировала обнаженной. Для приличия артистка прикрылась гитарой. На откровенном фото легко рассмотреть стройную фигуру и аппетитные формы Седоковой.

В посте певица призналась, что снимок является секретным. Долгое время Анна Седокова хранила его для подходящего случая. Перед церемонией премии МУЗ-ТВ артистка решила опубликовать его. Певица надеется, что откровенное фото принесет ей удачу.

Седокова номинирована на «Лучшее женское видео». Во время своей первой номинации 15 лет назад певица была беременна старшей дочерью. Тогда ей пришлось пропустить церемонию.

«Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать», — написала Анна Седокова.

Звезды пожелали удачи певице. Рита Дакота и Наталья Рудова написали, что для них она уже победительница. Подписчики также оценили откровенный снимок Седоковой.

«Побольше бы таких фото», «Много родинок – значит, счастливая», «Нереальное фото! Каждая деталь достойна отдельного внимания», «Для полной победы не хватает выйти в таком образе», — написали в комментариях.