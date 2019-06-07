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Решетова переживает, что поправилась за время беременности

Возлюбленная Тимати следит за весом и не отказывается от физических нагрузок.

Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова готовится стать мамой. Недавно она опубликовала трогательную фотосессию с Тимати, где заметен подросший живот. Долгое время звездная пара скрывала от поклонников беременность модели. Слухи разгорелись с новой силой после того, артистка Ханна случайно проговорилась о ее положении на премии RU.TV.

Анастасия Решетова. Скриншот: instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова. Скриншот: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Возлюбленная Тимати поделилась с подписчиками в Stories видео с бэкстейджа. Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.

Модель старается следить за питанием. Она не отказывается от суши и роллов, пишет сайт Dni.ru. При этом Решетова выбирает блюда, в которых нет сырой рыбы и морепродуктов. Также звезда каждый день проходит несколько километров в парке. «Воздуха свежего хочется как никогда!» — призналась Анастасия Решетова.

Тимати и его возлюбленная скрывают подробности беременности. Модель не сообщала, на каком сроке она находится. Также неизвестен пол ребенка. Зато мама рэпера Симона Юнусова уже предложила своим подписчикам выбрать имя для внучки или внука. Главное условие – чтобы оно сочеталось с фамилией и отчеством.

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Решетова переживает, что поправилась за время беременности
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