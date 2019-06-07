Рэпер Гуф госпитализирован с травмой плеча

Артист и его представитель не комментируют случившееся.

Поклонники Гуфа всерьез обеспокоены состоянием его здоровья. Рэпер не скрывает, что попал в больницу с травмой плеча, но не рассказывает, что именно с ним произошло. Не комментируют случившееся и в его окружении.

В Instagram Алексея Долматова опубликовано фото из больничной палаты. На снимке певец, с улыбкой глядя в камеру, демонстрирует забинтованное плечо. При этом на кисти Гуфа прикреплен катетер для капельницы.

«Подбит, но не убит», «Что с тобой, Леха Долматов?», «Выздоравливай», «Лех, пулевое?», «Кто тебя погрыз, Алеша?», «На мопеде упал?» – теряются в догадках подписчики звезды.

Журналистам удалось связаться с ассистенткой Гуфа Анастасией. Представитель рэп-исполнителя отказалась объяснить, что же с ним произошло.

«Комментарии не даем», – коротко сообщила помощница Долматова телеканалу «360».

В октябре прошлого года Гуф был госпитализирован с переломами ребер и сотрясением мозга. Оказалось, что травмы певцу нанес охранник клуба, куда рэпер приехал выступить на вечеринке сына владельца миллиардного состояния Игоря Сосина. Адвокат Алексея Серей Жорин назвал инцидент спланированным нападением, но в итоге стороны решили не доводить конфликт до суда и уладили разногласия в частном порядке. Жорин же заявил впоследствии, что драка не имеет никакого отношения к Сосину, сообщал «СтарХит».