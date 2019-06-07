Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика

Певица успевает не только дать несколько концертов в день, но и приготовить ужин супругу.

В конце мая Потап и Настя Каменских поженились. Звездная пара недавно вернулась из Турции, где провела медовый месяц. Супруги занялись сольными проектами и публикуют в Instagram ролики о своей семейной жизни.

Потап похвастался хозяйственностью второй жены. Настя Каменских легко совмещает карьеру и семью. В перерывах между репетициями и выступлениями певица балует мужа вкусными ужинами.

«Многие мне говорят: «Ты женился на певице, а что же она, наверно, не готовит?» А я вам скажу: у Насти семь концертов, и между ними она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика», — рассказал Потап.

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Также в Stories Каменских поблагодарила фанатов за необычные подарки. Поклонники вручили паре кружки с надписями «I’m his diamond» (Я его бриллиант) и «I’m her bear» (Я её медвежонок). Именно так влюбленные называют друг друга. С помощью милых прозвищ Потап и Настя Каменских зашифровали пригласительные на свадьбу. Звездная пара пыталась держать в секрете подробности торжества. Однако пресса довольно быстро выяснила детали мероприятия.