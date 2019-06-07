ЗВЕЗДЫ

Принц Уильям столкнул лбами жену и «любовницу»

Герцог Кембриджский нарушил обещание, данное Кейт Миддлтон.

Принц Уильям столкнул лбами жену и «любовницу»
Кейт Миддлтон столкнулась с «любовницей» принца Уильяма. Фото: Global Look Press

У поклонников Кейт Миддлтон снова появились причины для беспокойства о своей любимице. Виной всему публикация американского издания In Touch Weekly, которое сообщило, что между герцогом и герцогиней Кембриджскими снова пробежала черная кошка.

По словам таблоида, разногласия между супругами возникли после недавно прошедшего в Букингемском дворце официального банкета. Авторы сообщения утверждают, что принц Уильям якобы пригласил на мероприятие персону нон-грата — экс-приятельницу Кейт Роуз Ханбери.

В марте этого года СМИ сообщили, что Уильям якобы крутил с ней роман за спиной жены, когда та была беременна принцем Луи и полностью занята принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Ханбери жила недалеко от дома Кейт, и герцог бывал частым гостем в ее доме.

Узнав об интрижке благоверного, Кейт резко прекратила общение с подругой и выставила условие, чтобы ту больше никогда не приглашали на приемы.

Однако, когда Миддлтон увидела Роуз на банкете, да еще сидящей чуть ли не рядом с ними, это вывело ее из себя, хотя на публике она и не подала виду, что это ее задело, продолжает утверждать таблоид.

Впрочем, верить всему, что пишет американское издание, нужно с осторожностью. In Touch Weekly уже не раз оказывалось в суде за клевету. С учетом того, что свой печатный опус журнал проиллюстрировал старым снимком, существует большая вероятность того, что эта история сфабрикована.

Кстати, это доказывает и тот факт, что принц Уильям после известий о своей «измене» подал в суд на фантазеров от пера.

Кроме этого, In Touch Weekly становится частым героем на страницах портала Gossip Cop, который специализируется на разоблачении сплетен о звездах.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтон последние новостилюбовницаПринц Уильям
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Принц Уильям столкнул лбами жену и «любовницу»
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