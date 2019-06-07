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Сергей Безруков восхищен актерской игрой Боярской и Андоленко

По его словам, эти девушки отдают все силы и эмоции работе.

Сергей Безруков восхищен актерской игрой Боярской и Андоленко
Сергей Безруков/globallookpress.com

Известный актер Сергей Безруков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» выразил свое восхищение актрисами Елизаветой Боярской и Кариной Андоленко. Обе девушки были задействованы в разное время в постановке «Сирано де Бержерак». Они поочередно играли Роксану. Сам Безруков был в этом спектакле выходил на сцену в роли Сирано.

Андоленко покорила своей актерской игрой Безрукова/globallookpress.com

«Вы даже не представляете, сколько трудов нам стоило, чтобы найти человека на роль Роксаны. Сейчас я, конечно, не буду перечислять актрис, которые не прошли испытание. Лиза идеально подошла для этой роли. Она просто сумасшедшая и фантастическая актриса. Нам стоило немалых усилий убедить театрального режиссера Льва Абрамовича Додина отпустить к нам Боярскую. Решение Лиза принимала буквально на семейном совете. Это роль мирового репертуара. От таких предложений отказываться нельзя», — заметил Безруков.

Безруков считает, что Боярская все силы отдает на сцене/globallookpress.com

По его словам, Елизавета Боярская – потрясающий партнер по театру и съёмочной площадке, очень честный человек. «Она все силы и эмоции отдает в кино и на сцене. Человек потрясающей работоспособности», — заметил он.

Как добавил Безруков, сейчас роль Роксаны в этой знаменитой постановке играет актриса Карина Андоленко. «Она также блестяще справляется с этой ролью. Карина, конечно, немного другая, но у нее также дар. Она отдает всю себя на сцене без остатка», — заметил режиссер и актер.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Елизавета БоярскаяКарина АндоленкоЛев ДодинСергей Безруков
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Сергей Безруков восхищен актерской игрой Боярской и Андоленко
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