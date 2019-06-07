Сергей Безруков не исключает возможности взять ребенка из детдома

Актер Сергей Безруков стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая спросила, кем хочет стать его дочь Маша, которая была рождена от брака с режиссером Анной Матисон в 2016 году. По словам актера, Маша без ума от музыки. Девочка уже занимается с педагогом.

«Если у Маши будет актерский талант, то, конечно, я ей помогу. Будем смотреть, к чему она будет тяготеть. Но пока к музыке. Может, вообще из нее получится в будущем гениальный врач. Для меня главное, чтобы дочка выросла образованным человеком», — отметил актер.

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Как сказал Безруков, он ощущает себя настоящим отцом. «Меня не покидает ощущение счастья. Я с роддома наблюдаю, как растут мои дети. Меня переполняют эмоции», — добавил он.

При этом Сергей Безруков не исключает, что на двух детях они с Матисон останавливаться не намерены. В планах родить еще одного ребенка. Правда, чуть позже. Сейчас жене нужно восстановиться после предыдущих родов. Кроме того, Безруков не исключает, что в будущем они с Матисон возьмут ребенка из детского дома. У артиста сердце кровью обливается, когда он думает о многочисленных сиротах. Вместе с супругой актер помогает детям.