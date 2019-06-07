Кит Харингтон отказался от алкоголя за несколько недель до рехаба

Кит Харингтон взял себя в руки и бросил пить за несколько недель до того, как обратился в элитную клинику, которая специализируется на лечении стрессовых состояний и алкогольной зависимости.

Звезда сериала «Игра престолов» перешел на безалкогольное пиво, когда на протяжении недели снимался в развлекательном субботнем вечернем шоу «Saturday Night Live».

Актер, сыгравший в кровавой саге Джона Сноу, выступил в роли ведущего программы NBC 7 апреля. «Это была очень длинная неделя. Репетиции и съемки могли длиться до трех ночи», — рассказал источник.

«Но Кит держал себя в узде и мы заметили, что он не позволял себе ни капли алкоголя — даже на афтепати. В конце концов оказалось, что это было целесообразно», — добавил инсайдер.

Как стало известно сайту Page Six, на данном этапе пребывание Харингтона в клинике «Privé-Swiss» в штате Коннектикут подходит к концу. Источник также сообщил порталу, что Кит был самым прекрасным ведущим «Saturday Night Live» из всех, кто когда-либо вел шоу.