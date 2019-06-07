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Кит Харингтон отказался от алкоголя за несколько недель до рехаба

Звезда сериала «Игра престолов» перешел на безалкогольное пиво.

Кит Харингтон отказался от алкоголя за несколько недель до рехаба
Кит Харингтон бросил пить за несколько недель до рехаба. Кадр из сериала 2Игра престолов" (2009-2019)

Кит Харингтон взял себя в руки и бросил пить за несколько недель до того, как обратился в элитную клинику, которая специализируется на лечении стрессовых состояний и алкогольной зависимости.

Звезда сериала «Игра престолов» перешел на безалкогольное пиво, когда на протяжении недели снимался в развлекательном субботнем вечернем шоу «Saturday Night Live».

Актер, сыгравший в кровавой саге Джона Сноу, выступил в роли ведущего программы NBC 7 апреля. «Это была очень длинная неделя. Репетиции и съемки могли длиться до трех ночи», — рассказал источник.

«Но Кит держал себя в узде и мы заметили, что он не позволял себе ни капли алкоголя — даже на афтепати. В конце концов оказалось, что это было целесообразно», — добавил инсайдер.

Как стало известно сайту Page Six, на данном этапе пребывание Харингтона в клинике «Privé-Swiss» в штате Коннектикут подходит к концу. Источник также сообщил порталу, что Кит был самым прекрасным ведущим «Saturday Night Live» из всех, кто когда-либо вел шоу.

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алкогольная зависимостьКит Харингтонрехаб
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Кит Харингтон отказался от алкоголя за несколько недель до рехаба
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