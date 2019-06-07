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Сестру Меган Маркл уличили в занятиях черной магией

Как рассказал биограф британской королевской семьи, Саманта Маркл увлеклась оккультизмом еще в юности.

Сестру Меган Маркл уличили в занятиях черной магией
Сестра Меган Маркл занималась черной магией. Фото: globallookpress.com

Мать Меган Маркл Дория Рэгланд стала второй женой Томаса Маркла. Будущая герцогиня Сассекская появилась на свет, когда ее сводная сестра отметила 17-летие.

В те годы юной Саманте Маркл отчаянно не хватало семейного тепла. Отец был занят на работе и уделял больше внимания новой супруге и младшему ребенку, разъезжающую по стране мать девушка видела редко, а отношения с родным братом складывались не лучшим образом.

Может быть, именно поэтому у Саманты появилось новое, довольно странное хобби: она увлеклась оккультизмом и черной магией. Как рассказал биограф британской королевской семьи Эндрю Мортон, когда Дория только переехала в дом Марклов, в комнате старшей дочери главы семьи была копия сатанинской Библии и алтарь для занятий колдовством. Ночами Саманта часто где-то пропадала, появляясь дома только под утро.

«Еще будучи маленькой девочкой, она была просто очарована подобными мрачными вещами. Она даже притащила в свою спальню старый надгробный камень, который нашла в подвале», – говорит Мортон.

Никакого вреда окружающим «черная магия» девушки не наносила, за одним исключением. Однажды она пришла в цветочный магазин, где работал Томас Маркл-младший, чтобы одолжить немного денег. Пока брат был занят покупателем, Саманта испортила лежавшую на виду Библию его помощника, нарисовав на обложке пентаграмму и дьявольский знак «666». Молодой человек был так расстроен, что выбежал на улицу, где его тут же сбил автобус, пишет Express.

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Сестру Меган Маркл уличили в занятиях черной магией
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