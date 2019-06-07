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Солист ABBA намекнул на третью часть «Мамма MIA!»

Бьорн Ульвеус не исключил выхода очередного эпизода музыкальной франшизы с новыми песнями группы.

Солист ABBA намекнул на третью часть «Мамма MIA!»
Солист ABBA намекнул на третью часть «Мамма MIA!». Кадр из фильма "Мама MIA!" (2008)

Участник легендарной шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус заявил, что у фильма «Мамма MIA!» может быть продолжение.

Музыкант рассказал, что намерен продюсировать третью часть музыкальной франшизы, куда войдут и новые композиции прославленного коллектива.

Бьорн раскрыл, что ABBA уже записала новые песни и третья часть мюзикла стала бы идеальной площадкой для их релиза.

В интервью радиостанции Magic Radio он посоветовал фанатам группы запастись терпением в ожидании новых треков ABBA.

«Мы собираемся выпустить новую песню, точнее пару новых. Я рассказываю об этом уже так долго, что больше ничего говорить не буду. Я просто хочу сказать, что они у нас есть и, в конце концов, мы их выпустим», — пообещал Бьорн.

Музыкант, говоря о возможности выхода третьей части «Мамма MIA!», отметил, что если такое предложение поступит, то они обязательно его рассмотрят.

Что же, фанаты ABBA после такого заявления наверняка скрестили пальцы, чтобы дождаться выхода нового музыкального кинохита, пишет Mirror.

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Тэги:

ABBAсъемкиФильм "Mamma Mia! 3"франшиза
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Солист ABBA намекнул на третью часть «Мамма MIA!»
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