Барбара Стрейзанд показала своих клонированных собак

Знаменитая голливудская актриса Барбра Стрейзанд показала поклонникам своих собак Скарлет и Вайолет, которых сводила на кладбище на могилу их матери.

В прошлом кинозвезда вызвала массу противоречивых комментариев в свой адрес, когда решилась клонировать свою умершую собаку Саманту. Сэмми (домашнее имя питомца) была представительницей редкой породы котон-де-тулеар. Собака прожила со Стрейзанд 14 лет и умерла от злокачественной опухоли. Актриса не раз признавалась, что Сэмми была ей как дочь, и она просто не в состоянии смириться с ее потерей.

Барбара заказала дорогостоящую и редкую процедуру клонирования и получила сразу двух собак — Скарлет и Вайолет. Пока она ожидала появления клонов, актриса приобрела еще одного котон-де-тулеара, которого назвала Фанни. На сегодняшний день у Стрейзанд живут три собаки, и именно их она решила сводить на кладбище.

На фото видно настоящее маленькое надгробие с фотографией Сэмми, сверху на котором сидят три ее собаки.

«Близнецы Скарлет и Вайолет решили проведать маму. А посередине — их кузина Фанни», — написала актриса.

Подписчики Стрейзанд высказали мнение, что водить собак на кладбище — это слишком.

«Это же собаки, просто брось им палочку», «нельзя же настолько очеловечивать животных», «со всем уважением, это просто какая-то жуть», — написали фолловеры.