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Топалов высказался о «покупке» особняка Пугачёвой и Галкиным на Кипре

По словам музыканта, в этом скандале он на стороне юмориста.

Топалов высказался о «покупке» особняка Пугачёвой и Галкиным на Кипре
Влад Топалов/globallookpress.com

Музыкант Влад Топалов высказался о скандале, в котором оказалась замешана звездная семья телеведущего Максима Галкина. Напомним, что несколько дней назад на портале, где главным редактором трудится Андрей Малахов, появился материал о покупке на Кипре трехэтажного особняка юмористом и его женой Аллой Пугачевой. В материале отмечалось, что звезды потратили свыше двух миллионов евро на эти цели. Когда текст увидел Галкин, то разразился постом в соцсетях, где заявил, что Андрей Малахов публикует непроверенную информацию. Более того, программу телеведущего, которую он ведет на центральном канале, он назвал «дешевым балаганом».

Топалов поддержал Галкина в скандале с Малаховым/instagram.com/maxgalkinru/

Между тем под постом Галкина высказались многие звезды шоу-бизнеса. Не исключено, что в разное время они сами столкнулись со сплетнями в свой адрес. Одним из них стал супруг ведущей Регины Тодоренко, известный певец Влад Топалов.

«Нет слов. Конца нет этим перегибам. Не перестаю удивляться. Хотя спустя столько лет пора бы уже. Но нет. Каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела. Я на твоей стороне на все сто», — заявил Влад Топалов.

Отметим, что ранее на этот счет высказывались Филипп Киркоров, который назвал жестью вышедший материал. Кристина Орбакайте отмечала, что прекрасно понимает Галкина, которому было очень неприятно увидеть такую информацию о себе. А вот певица Лолита отметила, что теперь тоже мечтает об особняке на Кипре по соседству с Примадонной. На стороне Малахова выступила Дана Борисова. Она попросила своего коллегу не обращать внимание на наезды со стороны Пугачевой и Галкина. Кстати, позже Малахов выразил признательность давней подруге.

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Тэги:

Алла ПугачеваАндрей МалаховВлад ТопаловКипрМаксим Галкин
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Топалов высказался о «покупке» особняка Пугачёвой и Галкиным на Кипре
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