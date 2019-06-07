Топалов высказался о «покупке» особняка Пугачёвой и Галкиным на Кипре

По словам музыканта, в этом скандале он на стороне юмориста.

Музыкант Влад Топалов высказался о скандале, в котором оказалась замешана звездная семья телеведущего Максима Галкина. Напомним, что несколько дней назад на портале, где главным редактором трудится Андрей Малахов, появился материал о покупке на Кипре трехэтажного особняка юмористом и его женой Аллой Пугачевой. В материале отмечалось, что звезды потратили свыше двух миллионов евро на эти цели. Когда текст увидел Галкин, то разразился постом в соцсетях, где заявил, что Андрей Малахов публикует непроверенную информацию. Более того, программу телеведущего, которую он ведет на центральном канале, он назвал «дешевым балаганом».

Между тем под постом Галкина высказались многие звезды шоу-бизнеса. Не исключено, что в разное время они сами столкнулись со сплетнями в свой адрес. Одним из них стал супруг ведущей Регины Тодоренко, известный певец Влад Топалов.

больше по теме Малахов поблагодарил Борисову за поддержку после конфликта с Галкиным Телеведущий в соцсетях разместил совместный снимок с коллегой, которая встала на его сторону.

«Нет слов. Конца нет этим перегибам. Не перестаю удивляться. Хотя спустя столько лет пора бы уже. Но нет. Каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела. Я на твоей стороне на все сто», — заявил Влад Топалов.

Отметим, что ранее на этот счет высказывались Филипп Киркоров, который назвал жестью вышедший материал. Кристина Орбакайте отмечала, что прекрасно понимает Галкина, которому было очень неприятно увидеть такую информацию о себе. А вот певица Лолита отметила, что теперь тоже мечтает об особняке на Кипре по соседству с Примадонной. На стороне Малахова выступила Дана Борисова. Она попросила своего коллегу не обращать внимание на наезды со стороны Пугачевой и Галкина. Кстати, позже Малахов выразил признательность давней подруге.