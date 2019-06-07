Тодоренко рассказала о сложностях и радостях материнства

Супруга Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко, еще будучи беременной, утверждала, что декрет — это не про нее. Девушка стремилась как можно скорее вернуться на съемочную площадку, полагая, что ей удастся совмещать ведение собственного телепроекта и воспитание малыша. Однако воплотить план в жизнь оказалось не таким и простым делом. С рождением первенца, новоиспеченная мама столкнулась с главной сложностью — ей тяжело разлучаться с малышом. Поэтому новые выпуски шоу «Пятница с Региной» снимались дома у телеведущей. Так, она всегда могла быть рядом с сынишкой.

«Сложно оторваться от ребенка! Хочется максимально погрузиться в процесс материнства, но не всегда получается, ведь и работать тоже необходимо», — приводит «ОК!» слова Регины Тодоренко.

Со временем девушке удалось найти компромисс: она берет часто берет с собой Майкла (Так, Мишу называют домашние, — Прим. ред.) на съемки. Между дублями Регина нянчится с малышом, укачивает его, кормит, разучивает английские слова.

Заботиться о сыне телеведущей помогает ее мама и любимый супруг, который всегда может поменять Мише пеленки, встать ночью к ребенку, сходить с ним на прогулку.