Энистон не знала, кому писать во время аварийного полета

Звезда сериала «Друзья» поделилась пережитым моментом, когда думала, что погибнет в авиакатастрофе.

Дженнифер Энистон призналась, что не знала, кому написать sms, когда думала, что их самолет разобьется. Когда у лайнера начались неполадки, все пассажиры начали спешно писать сообщения.

Актриса с несколькими друзьями находилась на борту самолета, следующего из Лос-Анджелеса в мексиканский город Кабо Сан-Лукас, и с воздушным судном что-то пошло не так.

По словам 50-летней звезды, все вытащили мобильные и начали писать sms своим любимым, опасаясь худшего, а она даже представить себе не могла, кому могла бы написать в такую минуту.

Однако в этот момент ей пришло сообщение от ее встревоженной подруги Эллен Дедженерес, которая услышала о терпящем бедствие самолете и спрашивала у Джен, все ли у нее в порядке.

«Я услышала от кого-то, что самолет Джен в беде и у них была аварийная посадка, поэтому я тут же написала ей», — рассказала ведущая на своем шоу.

Дженнифер, которая боится летать на самолетах, рассказала о том, что произошло. «Мы летели и вдруг началась ужасная турбулентность. Самолет ужасно трясло и он сильно накренился. Это продолжалось примерно полтора часа», — поделилась звезда пережитым страхом.

Энистон добавила, что экипаж сообщил пассажирам о сложившейся ситуации, что привело к панике и люди начали писать своим любимым.

«Я подумала, кому же мне написать? И тут первая, от кого пришло сообщение, была Эллен. И тогда я сказала себе — вот тот человек, который меня любит и переживает за меня», — рассказала актриса.

Джен находилась в самолете с Кортни Кокс и женой Джимми Киммела Молли, а также еще с несколькими приятелями, с которыми летела в Мексику, чтобы отметить день рождения друга.

Экипажу пришлось свернуть полет и вернуться в Калифорнию, чтобы совершить аварийную посадку из-за проблем с задней шиной шасси.

Джен и другим пассажирам пришлось сохранять спокойствие все то время, пока лайнер совершал круги и не выработал топливо, чтобы избежать взрыва при посадке.

«Это еще раз доказывает иррациональность страха летать: когда на самом деле нечего опасаться, то ты боишься. Когда же для опасений есть все основания, страх пропадает», — цитирует Энистон Mirror.