Корнелюк вспомнил, как провел сутки в квартире Пугачевой

Примадонна позвала его в гости после того, как он успешно выступил на «Музыкальном ринге».

Певец и композитор Игорь Корнелюк в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о своем знакомстве с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачевой. По его словам, звезда обратила на него внимание после того, как он начал сольную карьеру на программе «Музыкальный ринг» в 1988 году.

«Мне позвонила Алла Борисовна и позвала к себе в гости. Я думал, что съезжу всего на один час. Приехал к ней домой в девять утра. До меня почему-то тогда не дошло, что в такое время все нормальные артисты еще спят. Пугачева вышла ко мне и сказала: «Ну проходи раз пришел» — рассказал он.

больше по теме Игорь Корнелюк похудел и стал следить за своим питанием Композитор и музыкант старается поддерживать хорошую физическую форму.

Как признался Корнелюк, в гостях у Примадонны он был сутки. Весь день они провели за инструментами. Ночью слушали музыку. Примадонна приглядывалась к Корнелюку и пыталась понять, выйдет ли из него хороший музыкант. «Потом Алла Борисовна пригласила меня на свои «Рождественские встречи» и в театр. Я понял, что мне улыбнулась удача», — заметил артист.

Интересно, что после того как он блеснул на «Музыкальном ринге» с композитором произошел забавный случай в метро. Его куртку буквально разорвали на сувениры. Он понял, что это слава. После он стал давать по три концерта в день. Причем выступал исключительно на больших стадионах и концертных площадках.