Брэд Питт не захотел стать символом «парада натуралов»

Сам того не зная, Брэд Питт оказался замешан в курьезной истории. В Бостоне небольшая группа мужчин, объединившаяся в организацию Super Happy Fun America, обратилась к местным властям, чтобы устроить «парад натуралов».

Участники мероприятия планируют выступить в защиту мужчин с традиционной сексуальной ориентацией. Причем провести его граждане рассчитывают как раз тогда, когда на свои уже привычные шествия под радужными флагами выходит городское ЛГБТ-сообщество.

Брэда Питта заочно сделали лицом объединения натуралов. На сайте организации появилось фото актера в компании Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон, а подпись на веб-страничке гласила: «Поздравляем мистера Питта, который теперь является нашим талисманом. Он представляет важное движение за гражданские права. Права натуралов – это права человека!»

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник в окружении звездного артиста, самому Брэду эта блестящая идея почему-то не пришлась по душе. Его представители доходчиво дали понять бостонцам, что ни фотографии, ни имя звезды Голливуда им в своих целях использовать не стоит.

Снимков Питта на сайте Super Happy Fun America больше нет, а вместо его имени в тексте появились слова «удалено» и «отредактировано».