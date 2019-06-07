Питт добился развода у Джоли при помощи ультиматума

Брэду Питту пришлось прибегнуть к ультиматуму, чтобы добиться развода у Анджелины Джоли. Актриса намеренно тормозила бракоразводный процесс, что в корне не устраивало ее экс-супруга. Актер опасался, что судебная тяжба затянется на долгие годы.

Он поставил ей ультиматум: либо она дает развод в течение трех лет, либо ее ждет огромный штраф. Он дал инструкции своим адвокатам, чтобы те заставили судью назначить окончательную дату развода и взыскать с Джоли штраф, если она и дальше будет чинить препятствия.

Адвокаты Питта начали закручивать Джоли гайки после того, как та намеренно месяц за месяцем откладывала подписание бумаг. По словам источника, хотя «Мистер Смит» и был «невероятно терпелив» во время развода, «он был доведен до предела».

В результате Брэд заявил, что сыт по горло капризами бывшей жены, которая постоянно выдвигала все новые и новые условия, затягивая развод. По словам инсайдера, Питт чувствовал, что становится «игрушкой в руках Энджи».

Ранее сообщалось, что Джоли откладывала процесс в надежде, что Питт на 180 градусов изменит свои судебные претензии.

Однако судья положил конец мечтам взбалмошной Энджи и объявил, что пара является «официально неженатой» до того, как сам развод был финализирован.

У Брэда явно кончилось терпение после двух с половиной лет бракоразводного процесса и он желает, чтобы развод перестал висеть у него над головой как Дамоклов меч, пишет Mirror.