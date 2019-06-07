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Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии

Герцогиня Кембриджская впервые выступила в этой роли.

Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии
Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress

Королева Великобритании Елизавета II в будущую субботу будет отмечать свой день рождения. По этому поводу в Лондоне в этот день проходит парад Trooping the Colour, а накануне — парад конной гвардии Horse Guards Parade.

В рамках традиций конный парад обычно принимает один из членов британской королевской семьи. Ранее это делали принцы Уильям и Гарри, а также их отец Чарльз, однако в этом году честь выпала супруге старшего внука королевы — Кейт Миддлтон.

Как сообщает Hello magazine, 37-летняя герцогиня впервые принимала торжественный парад. Издание отмечает, что Кэтрин выбрала для официального выхода сдержанное бежевое пальто классического кроя от дизайнера Кэтрин Уокер.

Несмотря на то что принимающий конную церемонию проводит много времени на ногах, герцогиня выбрала закрытые туфли на высоких каблуках. Волосы супруга принца собрала в низкий объемный пучок без украшений и надела небольшие жемчужные серьги.

Стоит отметить, что завтра на еще одном параде вместе со всеми членами королевской семьи в свет впервые выйдет и младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма — Луи. Это тоже будет его дебют на подобных светских мероприятиях.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиКоролева Елизавета IIпринц ЛуиПринц Уильям
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Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии
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