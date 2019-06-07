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Выбор платья: Рудковская сомневается в своем наряде для премии «Муз-ТВ»

Продюсер попросила подписчиков своей страницы в Instagram помочь ей с образом для красной дорожки.

Выбор платья: Рудковская сомневается в своем наряде для премии «Муз-ТВ»
Яна Рудковская/globallookpress.com

Популярный российский продюсер Яна Рудковская призналась в Instagram, что находится в замешательстве перед вручением наград на ежегодной премии «Муз-ТВ». Дело в том, что она не может определиться, в каком платье блеснуть на церемонии.

«Друзья. Сегодня премия «Муз-ТВ». На улице плюс 32 градуса. Мне нужно определиться, в каком я буду сегодня платье. Первый вариант — это платье Giambattista Valli. Очень нежное, красивое. Посмотрите, с какой сумочкой. Кутюрная вещица, которую мне подарили после показа в Париже. Второе платье безумно красивое в античных тонах от Georges Hobeika. Тоже с крайнего его кутюрного показа», — рассказала о своих элегантных нарядах Яна Рудковская.

Ниже она пояснила, что ее артисты, Дима Билан, группа «Градусы» и Юлианна Караулова, заявлены в пяти номинациях, чему она бесконечно рада. Также супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко заметила, что самой ей очень сложно сделать выбор, поэтому она будет руководствоваться мнением своих подписчиков.

Добавим, недавно Рудковская рассказывала, что журналисты решили узнать, какие растения и цветы преобладают в ее саду. Для этих целей они запустили дрон. Продюсер отметила, что в их семье очень меткие стрелки, поэтому в следующий раз дроны они будут сбивать. Яна сказала, что никакого секрета, что растет у нее в саду, нет. Она показала все, зафиксировала на камеру свои владения и поделилась этим видео в соцсети.

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Тэги:

выбор платьягруппа "Градусы"Дима БиланПремия МУЗ ТВ 2019Юлианна КарауловаЯна Рудковская
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Выбор платья: Рудковская сомневается в своем наряде для премии «Муз-ТВ»
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