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Тодоренко ради похудения три месяца питалась «как птичка»

Супруга Влада Топалова ела часто, но небольшими порциями.

Тодоренко ради похудения три месяца питалась «как птичка»
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая проекта «Пятница с Региной» после рождения первенца стала постепенно возвращаться к привычной жизни. Девушка согласилась принять участие в пляжной фотосессии, представ перед объективом фотокамер в купальнике. В одном из недавних своих интервью возлюбленная Влада Топалова рассказала о том, как за короткий срок ей удалось избавиться от набранных за время беременности килограммов.

По словам Регины, ожидая первенца, она едва могла усмирить свой аппетит и ела все что хотелось: бургеры, картошку фри, пиццу. Однако родив малыша, Тодоренко решила взять себя в руки. Девушка сама вскармливала сына и очень волновалась за его пищеварение, поэтому ей пришлось отказаться от всех вредных продуктов.

Супруга Влада Топалова ела только ту пищу, которая была приготовлена на пару. Ради похудения новоиспеченная мамочка питалась как «птичка» — ела часто (пять-шесть раз в день), но небольшими порциями.

«Заказывала боксы со сбалансированным питанием, которое готовили специально для меня. Как птичка — бросила в клюв брокколи на пару и побежала в кадр. И так три месяца», — приводит «ОК!» слова Регины Тодоренко.

Вместе с мужем телеведущая готовится к свадьбе. Несмотря на то что молодые люди расписались еще в октябре, торжество им пришлось отложить. Тогда Регина находилась на последних месяцах беременности и думала исключительно о будущих родах.

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Тодоренко ради похудения три месяца питалась «как птичка»
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