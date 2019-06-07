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Регина Тодоренко хочет стать мамой во второй раз

Ведущая проекта «Пятница с Региной» не скрывает желания родить девочку.

Регина Тодоренко хочет стать мамой во второй раз
Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Первенцу Регины Тодоренко и Влада Топалова — сыну Мише едва исполнилось полгодика, а его мама уже задумалась о том, чтобы подарить малышу сестренку. Супруг телеведущей полностью поддерживает инициативу возлюбленной. Разумеется, новоиспеченная родительница понимает, что со второй беременностью ей снова придется ограничивать себя в еде и путешествиях, однако ограничиваться одним ребенком девушка не собирается. По словам Регины, дай им с Владом волю — они и вовсе завели бы целый детский сад.

Воспитывать Майкла (так домашние называют Мишу. — Прим. ред.) молодым и пока еще неопытным родителям помогает мама телеведущей. Сама Регина не может отказаться от любимого дела — своей работы, подразумевающей встречи с известными людьми из мира шоу-бизнеса, естественно, с интервью на камеру.

«Для меня работа важна как воздух. Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном», — приводит «ОК!» слова Регины Тодоренко.

На протяжении всей беременности телеведущая вела активный образ жизни: плавала в бассейне, посещала светские мероприятия, снималась в рекламных кампаниях, вела свой проект и общалась с интересными персонами.

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Регина Тодоренко хочет стать мамой во второй раз
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