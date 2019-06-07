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Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон выставлен на продажу

Экс-супруги когда-то прожили в нем пять лет.

Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон выставлен на продажу
Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Globallookpress

Дом одной из самых знаменитых экс-пар Голливуда — Дженнифер Энистон и Брэда Питта — выставлен на продажу в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Супруги приобрели его почти сразу после женитьбы и прожили в нем до 2006 года.

Как сообщает Daily Mail, Питт и Энистон приобрели дом за 13,5 миллиона долларов, в то время как будущему владельцу придется выложить уже 49 миллионов.

Имение было построено в 1934 году. Его общая площадь составляет почти 1300 квадратных метров. В доме есть пять спален, 12 ванных комнат, мраморные полы на кухне и огромная столовая с местом для 20 гостей и камином. Большая гостиная выходит к огромному бассейну и открытой развлекательной зоне с камином. На территории имения также имеются теннисный корт и гостевой дом.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в октябре 2005 года. После этого актер вскоре женился на Анджелине Джоли, однако этот брак тоже распался в 2016 году. Дженнифер Энистон долго была одна, затем вышла замуж за своего коллегу Джастина Теру в 2015 году, но спустя два года пара также развелась. В настоящее время Энистон и Питт поддерживают теплые дружеские отношения.

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Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон выставлен на продажу
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