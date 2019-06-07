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Физкульт-привет: Лолита исполнила акробатические трюки в воде

Звезда оригинально передала привет продюсеру Арману Давлетьярову.

Физкульт-привет: Лолита исполнила акробатические трюки в воде
Лолита/globallookpress.com

Певица Лолита в Instagram оригинально передала привет известному продюсеру Арману Давлетьярову. Сейчас певица находится на отдыхе на Кипре. Время в отпуске она проводит со своим мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, который и заснял на видео свою супругу.

«Здравствуйте. Завтра премия «Муз-ТВ», и я решила послать привет ее создателю Арману Давлетьярову. Сегодня я поплаваю. Это будет заплыв в честь величайшего продюсера. Арман, я тебя люблю», — заявила Лолита. В это время муж звезды, который снимал певицу на телефон, крикнул: «Апорт!» и бросил в воду очки для плавания. «Извините», — заявила исполнительница и сделала в бассейне кувырок. «Найдет или нет, интересно?» — задался вопросом мужчина. В это время Лолита вынырнула с очками, которые бросил в воду ее любимый. «Арман, это тебе», — заявила она.

Ниже под видеозаписью она пояснила: «Завтра премия «Муз-ТВ». И я не могла не послать привет ее создателю Арману Давлетьярову». Любопытно, что в комментариях под постом отметился телеведущий Максим Галкин. «Лола! Это было прекрасно!» — написал он.

Галкин прокомментировал видео Лолиты. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Кстати, недавно Лолита также комментировала пост мужа Аллы Пугачевой, в котором тот критиковал за распространение лжи о своей семье Андрея Малахова. Галкин рассказывал, что никакого дома на Кипре у него нет. На это Лолита в шутку заявила, что она сейчас как раз присматривает особняк на Кипре по соседству с домом Пугачевой.

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Тэги:

Алла ПугачеваАрман ДавлетяровДмитрий ИвановКипрЛолитаМаксим Галкин
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Физкульт-привет: Лолита исполнила акробатические трюки в воде
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